«Монако» выступил против участия в Суперлиге

Французский футбольный клуб «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, отреагировал на решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА, выпустив официальное заявление по этому поводу.

«В соответствии с решением Суда Европейского Союза ФК «Монако» выражает свою полную приверженность принципу спортивного достоинства, который регулирует соревнования УЕФА и чемпионат Франции.

ФК «Монако» продолжит сотрудничество с клубами Лиги 1 в рамках Профессиональной футбольной лиги, а также с другими клубами в рамках ECA, чтобы постепенно и коллективно участвовать в развитии футбола», — сказано в официальном заявлении французского клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов. «Манчестер Юнайтед» входил в их число. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.