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Гендир «Пари НН» — о Суперлиге: это хорошая новость, обязательно подадим заявку

Гендир «Пари НН» — о Суперлиге: это хорошая новость, обязательно подадим заявку
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Это хорошая новость. Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют. Придём не с пустыми руками. Лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. В нашем случае — головой и ногами.

Поэтому до начала работы Лиги будем стараться профессионально расти, добиваться отличных результатов в спорте и в зрелищности. Уверен, что наши футболисты именно такое желание загадают себе на Новый год. Ну ещё, чтобы все были здоровы», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».

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