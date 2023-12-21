Французская Лига 1 отреагировала на решение суда по Суперлиге

Профессиональная лига Франции (Лига 1) отреагировала на решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА, выпустив официальное заявление. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Профессиональная футбольная лига безоговорочно поддерживает соревнования, организуемые УЕФА. Ничто не может заменить легитимность, авторитет и престиж еврокубков, которые организуются уже более 60 лет.

Мы очень привязаны к принципам спортивных заслуг, которые должны определять организацию нашего вида спорта: как в контексте квалификации на еврокубки, так и в более широком смысле к принципам повышения/понижения.

Если футбол сейчас является самым большим видом спорта в мире, то это именно потому, что он смог создать основу для простых, понятных и прозрачных соревнований. Ничто не может идти вразрез с этим неосязаемым принципом, который заключается в том, чтобы дать каждому право «мечтать» и иметь возможность достичь вершины спортивной пирамиды», — сказал президент лиги Венсан Лабрюн в официальном заявлении в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов. «Манчестер Юнайтед» входил в их число. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.