Хавьер Тебас: Суперлига будет показывать матчи бесплатно? Это безумие!

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова директора Европейской Суперлиги Бернда Райхарта о том, что в случае создания этого турнира его матчи будут транслироваться бесплатно.

«Тот, кто говорит подобное, должно быть, опьянён собственным успехом. Это безумие, это невозможно. Если подобные слова услышит его босс Флорентино Перес, он уволит его. Невозможно показывать подобные цифры, о которых они говорят, благодаря бесплатному футболу. Они представили три дивизиона, что противоречит национальным лигам. Это убивает их. Такие идеи не примет ни один клуб в Европе», — приводит слова Тебаса AS.

Напомним, ранее Райхарт заявил, что Суперлига будет получать доходы, показывая футбол бесплатно, по причине того, что трансляции, за которые не нужно платить, будет смотреть большее количество зрителей. В свою очередь, большие просмотры являются привлекательным фактором для рекламодателей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.