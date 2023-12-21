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«Интер» выступил против участия в Европейской Суперлиге

«Интер» выступил против участия в Европейской Суперлиге
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Итальянский «Интер» выразил свой протест, связанный с потенциальным созданием Европейской Суперлиги, которое стало возможным после решения Суда Европейского Союза о недопустимости монополии ФИФА и УЕФА на проведение турниров.

«Миланский футбольный клуб «Интернационале» подтверждает свою позицию о том, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только совместными усилиями клубов через Ассоциацию европейских клубов (ECA) в партнёрстве с УЕФА и ФИФА.

Как клуб мы по-прежнему привержены ценностям, лежащим в основе Европейской спортивной модели, и работаем через ECA вместе с нашими клубами-коллегами для отстаивания этих ценностей», — сказано в заявлении на официальном сайте «Интера».

Напомним, ранее из итальянских команд своё несогласие относительно создания Суперлиги выразила «Рома».

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