Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в ноябре-декабре

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком московского «Динамо» в ноябре и декабре 2023 года, по мнению болельщиков бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба.

За эти два месяца 21-летний нападающий принял участие во всех семи матчах москвичей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Отметим, что 1 декабря Константин продлил соглашение с клубом до 2028 года.

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами

Напомним, «зимним чемпионом» Российской Премьер-Лиги стал «Краснодар». «Быки» ушли на паузу в сезоне, набрав 38 очков за 18 матчей. «Динамо», в составе которого выступает Тюкавин, по итогам первой части сезона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.