Перес: никто не говорил, что покончить с монополией УЕФА после стольких лет будет просто

Президент мадридского «Реала» и один из инициаторов создания Европейской Суперлиги Флорентино Перес высказался о проекте турнира после оглашения решения Европейского суда. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

«Как почти 70 лет назад мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Лигу чемпионов, так и сегодня на нас снова лежит долг и ответственность придать европейскому футболу новый импульс, в котором он так нуждается. И для этого мы будем продолжать отстаивать современный проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных заслугах и эффективно обеспечивающий соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость для всех клубов и прежде всего защитит игроков и вызовет восторг болельщиков по всему миру.

Мы сделаем это, несмотря на кампании, которые мы пережили и которые, без сомнения, будут усиливаться с сегодняшнего дня. Но никто не говорил, что покончить с монополией после стольких 10-летий будет просто», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».