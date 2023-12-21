«У Головина столько плюсов, что минусов сейчас я не вижу». Корнюхин — об Александре

Бывший вратарь московского ЦСКА Евгений Корнюхин прокомментировал удаление российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина в матче с «Тулузой» (2:1) в 17-м туре чемпионата Франции.

«Какой главный минус у Головина? Вы знаете, у него столько плюсов, что минусов-то на данный момент я не вижу. Человек двигается вперёд, показывает хорошую игру, о нём говорят в Европе.

Если брать момент с удалением, неизвестно, как себя до этого соперник вёл. Возможно, что-то сказал, спровоцировал. Повторюсь, по большому счёту у него нет минусов, в эпизоде с красной карточкой Головина захлестнули эмоции.

Да, он не сдержался, повёл себя неправильно. Надо работать над собой и контролировать эмоции», — приводит слова Корнюхина Legalbet.

Напомним, в матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1) Головин получил прямую красную карточку. Сначала нарушили правила на россиянине, после чего Александр открытыми шипами въехал в игрока соперника.