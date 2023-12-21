В УЕФА ответили, запретит ли организация выступать на ЧЕ-2024 игрокам клубов из Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, собирается ли организация ввести запрет на участие в предстоящем чемпионате Европы 2024 года игрокам тех команд, которые согласятся присоединиться к Европейской Суперлиге.

«Исключим ли мы из Евро‑2024 игроков, выступающих в Суперлиге? Я думаю, что мы этого не сделаем, и я не уверен, что нам бы хотелось это сделать», — сказал Чеферин на пресс‑конференции УЕФА.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

Изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов. «Манчестер Юнайтед» входил в их число. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.

В Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.