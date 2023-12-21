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Левандовски стал главным объектом критики Хави в перерыве матча Ла Лиги с «Альмерией»

Левандовски стал главным объектом критики Хави в перерыве матча Ла Лиги с «Альмерией»
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В перерыве минувшего матча испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Альмерия» (3:2), главный тренер каталонского клуба Хави был в ярости из-за действий своих подопечных в первой половине игры, из-за чего подверг их сильной критике. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, среди всех футболистов сине-гранатовых Хави сильнее всего раскритиковал нападающего Роберта Левандовского. Подчёркивается, что испанский наставник ещё никогда не проявлял подобной агрессии в общении с игроками. Также Хави неоднократно бил кулаком по тактической доске и называл игру своих футболистов в первом тайме «позором».

Испания - Примера . 18-й тур
20 декабря 2023, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Альмерия
Альмерия
1:0 Рафинья – 33'     1:1 Баптистау – 41'     2:1 Роберто – 60'     2:2 Гонсалес – 71'     3:2 Роберто – 83'    

Напомним, на момент завершения первого тайма счёт в матче был 1:1. После перерыва «Барселона» смогла забить ещё два мяча и одержать итоговую победу со счётом 3:2.

После 18 туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 38 очков и занимает третье место.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Турнирная таблица чемпионата Испании
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