Левандовски стал главным объектом критики Хави в перерыве матча Ла Лиги с «Альмерией»

В перерыве минувшего матча испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Альмерия» (3:2), главный тренер каталонского клуба Хави был в ярости из-за действий своих подопечных в первой половине игры, из-за чего подверг их сильной критике. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, среди всех футболистов сине-гранатовых Хави сильнее всего раскритиковал нападающего Роберта Левандовского. Подчёркивается, что испанский наставник ещё никогда не проявлял подобной агрессии в общении с игроками. Также Хави неоднократно бил кулаком по тактической доске и называл игру своих футболистов в первом тайме «позором».

Напомним, на момент завершения первого тайма счёт в матче был 1:1. После перерыва «Барселона» смогла забить ещё два мяча и одержать итоговую победу со счётом 3:2.

После 18 туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 38 очков и занимает третье место.

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