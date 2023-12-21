Итальянская федерация футбола выступила с заявлением о Суперлиге

Пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC) выступила с заявлением о решении Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«После решения Суда Европейского Союза по так называемому делу о Суперлиге Итальянская федерация футбола, полностью признавая свою принадлежность к вышестоящим органам УЕФА и ФИФА, подтверждает свои убеждённые действия по защите национальных чемпионатов, отстаивая более широкий и общий принцип спортивных достоинств и уважения к международным календарям.

По этим причинам в соответствии с национальными законами и международными правилами FIGC считает, что Суперлига не является проектом, совместимым с этими условиями, и всегда будет действовать на всех площадках, преследуя общие интересы итальянского футбола», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».