Гендир «Пари НН» заявил, что клуб рассчитывает попасть в Суперлигу уже в 2025 году

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что его заявление о том, что клуб собирается подать заявку на участие в Европейской Суперлиге — не шутка, а также заявил, что нижегородцы рассчитывают попасть в Суперлигу уже в 2025 году. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Мы говорим серьёзно. Понятно, что это многих улыбает, потому что «Пари НН» воспринимают как взрослеющую команду. Но мы же рано или поздно повзрослеем, и это вполне может произойти совсем‑совсем скоро. Мы объективно оцениваем свои возможности, шансы и перспективы. Поэтому будем добиваться, чтобы нас и в Суперлиге заметили.

Насколько я понимаю, Суперлига будет запускаться в 2025 году. Поэтому ориентир для нас — 2025 год. В следующем году я бы хотел, чтобы результаты «Пари НН» были ещё лучше, чем в этом сезоне, а потом будем готовы биться за то, чтобы попасть в Суперлигу», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».