«Аталанта» Миранчука отреагировала на решение суда о Суперлиге

Пресс-служба итальянской «Аталанты», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, отреагировала на решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Аталанта» после сегодняшнего решения Европейского суда выражает своё полное несогласие с любой гипотезой о создании Суперлиги и подтверждает свою позицию, которая всегда заключалась в ценности национальных чемпионатов, спортивной меритократии, сохранении народных страстей и уважении к национальным и международным спортивным институтам», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».