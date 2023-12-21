«У российских клубов есть все шансы участвовать в Суперлиге». Гендир «Пари НН» — о турнире

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением, смогут ли российские команды поучаствовать в Европейской Суперлиге в условиях отстранения от соревнований под эгидой УЕФА. Напомним, накануне стало известно, что Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

«УЕФА сейчас не видит российских клубов в своих соревнованиях. Организаторы Суперлиги будут более благосклонны к нам? Думаю, что должен быть разработан формат, который будет вне политики, вне разных санкций, вне различных историй, когда на турнир оказывают влияние корыстные интересы одних или других. Если Суперлига будет декларировать принципы равнозначности и равные возможности для каждого клуба, это будет очень правильная история в наш неспокойный век. На мой взгляд, у российских клубов есть все шансы участвовать в этом турнире», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.