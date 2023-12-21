Игроку «Лутона» Локьеру установили кардиовертер-дефибриллятор

Пресс-служба английского клуба «Лутон Таун» выступила с заявлением о состоянии защитника Тома Локьера, который перенёс остановку сердца в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», а также заявила о том, что игроку был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).

«Мы рады сообщить, что наш капитан Том Локьер начал период реабилитации, в комфортных условиях собственного дома, после того, как его выписали из больницы в среду. Эта обнадёживающая новость последовала за успешной процедурой, проведённой во вторник, в ходе которой Тому установили ИКД, чтобы предотвратить повторение субботнего инцидента.

Клуб, Том и семья Локьер хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы ещё раз выразить нашу коллективную сердечную благодарность всем в «Борнмуте», их болельщикам, официальным лицам клуба и особенно их медицинскому персоналу и полузащитнику Филипу Биллингу, который первым добрался до Тома на поле и вызвал помощь.

Мы можем подтвердить, что анализы, проведённые на этой неделе, показали, что проблема, с которой Том столкнулся в субботу, отличается от фибрилляции предсердий, от которой он страдал в мае», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, Эриксен также столкнулся с остановкой сердца на футбольном поле. Инцидент произошёл в 2021 году во время матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Дании и Финляндии (0:1). Датскому полузащитнику также был установлен кардиовертер-дефибриллятор.