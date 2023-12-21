Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери: моя Суперлига — это английская Премьер-лига

Главный тренер «Астон Вилла» Унаи Эмери ответил на вопрос, как он относится к возможному созданию Европейской Суперлиги в ближайшем будущем, которая может заменить соревнования, проводимые УЕФА и ФИФА.

«Не знаю, что я могу сказать по этому поводу, потому что моя Суперлига — это английская Премьер-лига. Также я хочу выступать в Европе вместе с «Астон Виллой», — приводит слова Эмери Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня, 21 декабря, Суд Европейского Союза вынес решение, согласно которому УЕФА и ФИФА не вправе устанавливать монополию на проведение других турнирах, а также не вправе запрещать командам принимать в них участие.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство АПЛ разрабатывает законопроект, накладывающий запрет для клубов из этого турнира на участие в Суперлиге.