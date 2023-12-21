Глава Суперлиги: многие клубы, поддерживающие наш проект, боятся публично заявить об этом

Бернд Райхарт, являющийся главным директором компании А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, объяснил, по какой причине на текущий момент немногие клубы высказались в поддержку нового турнира.
«Мы пришли к идее созданию Суперлиги после того, как обсудили её с множеством клубов по всей Европе. Многие клубы поддерживают проект, и они нам об этом сказали, но в данный момент боятся заявить об этом публично из-за поступающих им угроз», — сказал Райхарт на Twitch-трансляции журналиста Жерара Ромеро.
Напомним, ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес также заявил, что он провёл переговоры с руководителями многих европейских клубов, которые поддержали проект Европейской Суперлиги.