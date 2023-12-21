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Глава Суперлиги: многие клубы, поддерживающие наш проект, боятся публично заявить об этом

Глава Суперлиги: многие клубы, поддерживающие наш проект, боятся публично заявить об этом
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Бернд Райхарт, являющийся главным директором компании А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, объяснил, по какой причине на текущий момент немногие клубы высказались в поддержку нового турнира.

«Мы пришли к идее созданию Суперлиги после того, как обсудили её с множеством клубов по всей Европе. Многие клубы поддерживают проект, и они нам об этом сказали, но в данный момент боятся заявить об этом публично из-за поступающих им угроз», — сказал Райхарт на Twitch-трансляции журналиста Жерара Ромеро.

Напомним, ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес также заявил, что он провёл переговоры с руководителями многих европейских клубов, которые поддержали проект Европейской Суперлиги.

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