Бителло рассказал, есть ли в «Динамо» конфликты между русскими и латиноамериканцами

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал о настроениях в коллективе бело-голубых, а также объяснил, есть ли разделение на иностранцев и местных.

«Внутри коллектива между латиноамериканцами и русскими нет никаких разногласий? Есть мнение, что бразильцы контролируют раздевалку «Зенита». В «Динамо» есть разделение на иностранцев и местных? Нет ни конфликтов, ни разногласий. Это невозможно. Мы все объединены общей целью – стать чемпионами, желательно уже в этом сезоне. Это настрой абсолютно каждого игрока в команде: и латиноамериканцев, и русских.

«Динамо» – великий клуб, мы должны постараться сделать всё возможное, чтобы добиться цели уже в этом сезоне. У нас всё в порядке в плане атмосферы, отношений внутри коллектива. Русские, латиноамериканцы – мы одна команда. Мы играем ради «Динамо». Не знаю, как всё устроено в «Зените». Кто там руководит – бразильцы, латиноамериканцы. Мы в любом случае не испытываем подобных проблем. Мы довольны своим положением в турнирной таблице и настроены максимально приносить пользу команде», — приводит слова Бителло Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Бителло провёл 11 матчей в составе московского «Динамо», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Кроме того, бразильский полузащитник принял участие в четырёх матчах Фонбет Кубка России в составе бело-голубых, в которых забил два гола. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 8 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 32 очками.