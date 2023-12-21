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Райхарт: клубы, не соблюдающие правила финансового фэйр-плей, будут исключены из Суперлиги

Райхарт: клубы, не соблюдающие правила финансового фэйр-плей, будут исключены из Суперлиги
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Бернд Райхарт, являющийся главным директором компании А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, рассказал, как будет функционировать финансовый фэйр-плей в условиях нового турнира.

«В УЕФА клубы, у которых есть неограниченный бюджет, не наказываются за нарушение финансового фэйр-плей. Мы установим правило, согласно которому клубы могут быть исключены из Суперлиги, если они не будут соблюдать финансовые правила», — сказал Райхарт на Twitch-трансляции журналиста Жерара Ромеро.

Напомним, ранее директор Суперлиги заявил, что многие клубы, которые согласны принять участие в этом турнире в будущем, не заявляют об этом, поскольку боятся санкций.

Также ранее Райхарт заявил, что Суперлига будет организовывать бесплатные телевизионные трансляции.

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