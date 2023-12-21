Игрок «Динамо» Бителло сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Бразилии

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге, сравнив его с уровнем футбола в чемпионате Бразилии.

«Очевидно, что чемпионаты Бразилии и России по футболу в корне отличаются. Могу ли сравнить между собой эти два турнира? Мне кажется, что уровень в целом похожий. В Бразилии немного тяжелее, потому что есть много команд, которые сконцентрированы на победе. А так особой разницы не вижу: где-то владение мячом, где-то больше борьбы», — приводит слова Бителло Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Бителло провёл 11 матчей в составе московского «Динамо», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Кроме того, бразильский полузащитник принял участие в четырёх матчах Фонбет Кубка России в составе бело-голубых, в которых забил два гола. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 8 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 32 очками.