«Алавес» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:30

Сегодня, 21 декабря, состоится встреча 18-го тура испанской Примеры между «Алавесом» и мадридским «Реалом». Матч пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне в рамках Примеры команды встречались дважды. В первом круге «Реал» одержал разгромную победу со счётом 4:1. Во втором круге «Реал» также оказался сильнее и обыграл «Алавес» со счётом 3:0.

В данный момент мадридский «Реал» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 42 очка в 17 проведённых матчах. «Алавес» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч. Лидирует «Жирона» — 44 очка за 17 игр.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.