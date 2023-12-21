Глава Суперлиги: мы утроим доходы «маленьких» клубов, которые присоединятся к нам

Бернд Райхарт, являющийся главным директором компании А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, заявил, что клубы, не обладающие большим финансовым бюджетом, существенно повысят свои доходы, став участниками нового турнира.

«Мы утроим доходы «маленьких» клубов по сравнению с тем, что им платит УЕФА. Всё будет публично и прозрачно», — сказал Райхарт на Twitch-трансляции журналиста Жерара Ромеро.

Напомним, ранее Райхар заявил, что в Суперлиге будет действовать строгий финансовый фэйр-плей, за нарушение правил которого на клубы будут накладываться санкции в виде исключения из данного турнира. Также директор Суперлиги заявлял, что телевизионные трансляции этого соревнования будут бесплатными.