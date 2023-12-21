Президент Ла Лиги хочет убедить Лапорту остановить проект Суперлиги

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что руководитель каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта является единственным человеком, который способен воспрепятствовать созданию Европейской Суперлиги. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее Лапорта поддержал решение Суда Европейского Союза о недопустимости установления ФИФА и УЕФА монополии на проведение турниров, а также на наложение ими запрета на участие в иных соревнованиях для команд.

Также президент каталонского клуба поддержал проект создания Европейской Суперлиги, отметив, что она открывает историческую возможность решить ряд проблем, которые способны негативным образом повлиять на будущую жизнеспособность подавляющего большинства клубов.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.