«Челси» не изменил свою позицию после решения суда о Суперлиге

Пресс-служба лондонского «Челси» отреагировала на решение Европейского суда по Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Решение, вынесенное сегодня Европейским судом, не меняет позицию футбольного клуба «Челси». Мы твёрдо верим, что, работая с Премьер-лигой, футбольной ассоциацией Англии (FA), другими европейскими клубами через наши тесные отношения с Европейской ассоциацией клубов (ЕАК), а также с УЕФА и ФИФА, мы сможем вместе продолжать развивать европейскую игру на благо всех», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.