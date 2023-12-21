«Мы продолжим выступать в турнирах УЕФА». «Тоттенхэм» отказался от участия в Суперлиге

Английский «Тоттенхэм» заявил, что он выступает против участия клубов в Европейской Суперлиге.

«После сегодняшнего решения Европейского суда в отношении Европейской Суперлиги мы бы хотели подтвердить, что наша позиция по этому вопросу не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжаем работать с другими клубами через ECA (Ассоциация европейских клубов. — Прим. «Чемпионата») и участвовать в турнирах под эгидой УЕФА», — сказано в заявлении в официальном аккаунте лондонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее другие английские клубы, которые связывали с Европейской Суперлигой, также публично выступил против участия в этом турнире. К таким клубам относятся «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси».