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«Вы должны бегать, как свиньи». Хави — игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Альмерией»

«Вы должны бегать, как свиньи». Хави — игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Альмерией»
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Главный тренер «Барселоны» Хави подверг серьёзной критике футболистов каталонского клуба в перерыве минувшего матча чемпионата Испании с «Альмерией» (3:2). Об этом сообщает AS.

По информации источника, зайдя в раздевалку, Хави начал пинать все предметы, которые попадались ему на пути. Затем испанский наставник обвинил своих игроков в отсутствии характера и спортивного духа. Подчёркивается, что Хави требовал от футболистов большей активности на поле, крича фразу: «Я хочу, чтобы вы бежали, как свиньи!». Также наставник каталонского клуба несколько раз ударил по тактической доске со словами: «Этого не может быть. Это невозможно!».

Наибольшей критике подвергся нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, которому Хави кричал: «Посмотрим, начнёшь ли ты сегодня бегать вообще?!».

Испания - Примера . 18-й тур
20 декабря 2023, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Альмерия
Альмерия
1:0 Рафинья – 33'     1:1 Баптистау – 41'     2:1 Роберто – 60'     2:2 Гонсалес – 71'     3:2 Роберто – 83'    

Напомним, на момент перерыва счёт в матче был 1:1. Затем, во второй половине встречи сине-гранатовые забили ещё два гола и одержали победу со счётом 3:2.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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