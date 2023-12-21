В «Зените» отреагировали на решение суда по Суперлиге

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА, рассказав, одобряют ли сине-бело-голубые данный турнир. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«В 2025 году может быть запущен проект Суперлиги. «Зенит» одобряет этот турнир? Рано судить-рядить», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».