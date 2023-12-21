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«Российский футбол должен быть представлен на мировой арене». Газизов — о Суперлиге

«Российский футбол должен быть представлен на мировой арене». Газизов — о Суперлиге
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Может ли Суперлига стать возможностью для российских клубов вернуться на международную арену? Футбол — это про расширение границ. Понятно, что сейчас политика вмешивается в этот вид спорта, но сама игра должна сближать людей по всему миру, независимо от их национальной принадлежности. Как футбольному функционеру мне бы хотелось, чтобы в футбол играли без ограничений — это самый главный фактор.

Российский футбол обязательно должен быть представлен на мировой арене. Футбол должен быть без границ», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».

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