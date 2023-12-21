«Расинг» начал переговоры о покупке Конти, права на которого принадлежат «Локомотиву»

Аргентинский «Расинг» начал переговоры о покупке центрального защитника Хермана Конти, выступавшего за «Колон» на правах аренды с правом выкупа из московского «Локомотива». Об этом сообщает Racing de Alma в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что Конти вернётся в московский клуб в 2024 году по причине того, что «Колон» до сих пор не заплатили железнодорожникам за временное подписание игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в восьми матчах в составе «Колона», в которых он отметился одной результативной передачей. В «Локомотив» Конти перешёл из «Бенфики» зимой 2023 года. Контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,4 млн.