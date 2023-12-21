Глава Суперлиги: саудовские клубы не будут играть в турнире, проект только европейский

Бернд Райхарт, являющийся главным директором компании А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, заявил, что у клубов из Саудовской Аравии не будет возможности принять участие в этом турнире.

«В Суперлиге не будет привилегий ни для одного клуба. Мы понимаем, что некоторые из них не хотят вступать, пока доход не будет гарантирован. Это европейский и европоориентированный проект. Наши инвесторы — европейцы и американцы. Саудовские клубы не будут играть в турнире», — сказал Райхарт на Twitch-трансляции журналиста Ибая Льяноса.

Напомним, ранее Райхарт также заявил, что, вступив в Суперлигу, клубы, обладающие скромным финансовым бюджетом, смогут увеличить его в три раза. Но при этом директор проекта подчеркнул, что на турнир будут распространяться строгие правила финансового фэйр-плей.