«Реал Сосьедад» без Захаряна не смог обыграть «Кадис»

Сегодня, 21 декабря, состоялся матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Кадис» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Игра завершилась вничью — 0:0.
Напомним, Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропускал матч из-за травмы. Ранее сообщалось, что российский футболист отсутствовал на утренней тренировке 20 декабря из-за перегрузки подколенных мышц правой ноги. У него был небольшой дискомфорт, который усилился на тренировке.
На данный момент «Реал Сосьедад» с 31 очком располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» идёт на 17-й строчке, набрав 15 очков в 18 матчах.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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