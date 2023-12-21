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Стало известно, какие позиции намерен усилить «Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Стало известно, какие позиции намерен усилить «Юнайтед» в зимнее трансферное окно
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Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» приняли решение, что основными позициями, на которые они будут искать новых футболистов в период действия грядущего зимнего трансферного окна, являются позиции центрального защитника и нападающего. Об этом информирует The Athletic.

По информации источника, «красные дьяволы» уже начали работу по подписанию игроков на эти позиции. Однако подчёркивается, что цена за подходящих футболистов не должна быть высокой. При этом английский клуб рассматривает вариант с взятием игроков в аренду или использованием средств, вырученных от продажи нынешних футболистов манкунианцев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться сразу с несколькими футболистами, включая Джейдона Санчо, Донни ван де Бека, Каземиро и других.

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