Райхарт: слова Тебаса о невозможности нашего проекта? Кто-то боится потерять привилегии

Бернд Райхарт, являющийся главным директором компании А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, ответил на слова президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса, ранее заявившего, что этот проект не будет реализован даже через много лет.

«Нужно понимать, что теперь монополия пала, и появились люди, которым стало некомфортно из-за этого, поскольку они боятся потерять свои привилегии. Конечно, сегодня ещё несерьёзно называть конкретную дату премьеры Суперлиги, потому что мы должны убедить клубы и болельщиков в том, что это будет лучшее соревнование в мире. Как только это будет сделано, мы запустим его как можно скорее», — приводит слова Райхарта AS.

Напомним, сегодня, 21 декабря, Суд Европейского Союза постановил, что УЕФА и ФИФА не вправе устанавливать монополию на проведение турниров и запрещать командам принимать участие в прочих соревнованиях.