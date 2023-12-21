Юрий Сёмин оценил шансы российских клубов поучаствовать в Суперлиге

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о шансах российских команд попасть в Европейскую Суперлигу. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Есть ли шансы у российских клубов участвовать в Суперлиге? Во-первых, ещё всё неизвестно. Думаю, будут дальнейшие согласования, чтобы создать эту лигу. Это раз. Второй момент, шансы у всех есть. И у нас, в том числе.

А с точки зрения обстановки в мире возьмут нас? Вы спрашиваете про шансы. Я говорю, шансы и у нас есть, обстановку мы не трогаем», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.