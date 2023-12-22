Глава Суперлиги рассказал, как будут происходить судейские назначения в этом турнире

Бернд Райхарт, главный директор компании А22 Sports, занимающейся разработкой Европейской Суперлиги, рассказал, кто будет назначать арбитров на матчи этого турнира в случае его успешного запуска.

«Этим вопросом будет заниматься независимая организация. И, конечно же, в Суперлиге будут работать лучшие судьи. Разумеется, они не будут злоупотреблять своей властью. Всё будет функционировать по принципу разделения власти», — приводит слова Райхарта AS.

Напомним, вчера, 21 декабря, Суд Европейского Союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права устанавливать свою монополию на организацию турниров, а также не могут запрещать клубам участвовать в каких-либо других турнирах. После этого был представлен формат Европейской Суперлиги, который предполагает участие 64 клубов, поделённых на три лиги.