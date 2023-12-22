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Завершились переговоры о покупке миллиардером Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед»

Завершились переговоры о покупке миллиардером Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед»
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Несколько часов назад был завершён переговорный процесс о покупке британским миллиардером Джимом Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист The Times Мэтт Дикинсон.

По информации источника, на протяжении текущей недели представители компании Ineos (транснациональная химическая компания, исполнительным директором которой является Рэтклифф. — Прим. «Чемпионата») и семья нынешних владельцев клуба Глэйзеров вели активную работу над тем, чтобы поставить финальную точку в переговорах и перейти к стадии получения всех необходимых разрешений и процессу утверждения сделки.

Подчёркивается, что, несмотря на успешные переговоры, прежде чем доля Рэтклиффа в английском клубе будет одобрена руководством АПЛ и прочими регулирующими органами, пройдёт несколько недель.

Полноценное соглашение между сторонами позволит британскому миллиардеру получить право голоса, которым он сможет пользоваться при принятии клубом наиболее ответственных решений, касающихся спортивной части.

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