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Дисциплинарный комитет LFP вынес вердикт в отношении Александра Головина

Дисциплинарный комитет LFP вынес вердикт в отношении Александра Головина
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Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги (LFP) принял решение по российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину, который получил прямую красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1), сообщает Lequipe. Напомним, Головин получил прямую красную карточку на 51-й минуте матча за удар соперника шипами по ноге.

Головин дисквалифицирован на один матч и один матч пропустит условно.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

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Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Магри – 5'     1:1 Бен-Йеддер – 26'     1:2 Бен-Йеддер – 44'    
Удаления: нет / Головин – 51'

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