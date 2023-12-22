Дисциплинарный комитет LFP вынес вердикт в отношении Александра Головина

Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги (LFP) принял решение по российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину, который получил прямую красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1), сообщает Lequipe. Напомним, Головин получил прямую красную карточку на 51-й минуте матча за удар соперника шипами по ноге.

Головин дисквалифицирован на один матч и один матч пропустит условно.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

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