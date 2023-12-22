Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Ди Марии помог «Бенфике» разгромить АВС и выйти в полуфинал Кубка лиги

Гол Ди Марии помог «Бенфике» разгромить АВС и выйти в полуфинал Кубка лиги
Аудио-версия:
Комментарии

«Бенфика» одержала волевую победу над АВС в матче группового этапа Кубка лиги Португалии со счётом 4:1. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш».

Счёт в матче открыл эквадорский форвард гостей Джон Меркадо на 21-й минуте. Лиссабонцы ответили четырьмя мячами. У хозяев отличились аргентинец Анхель Ди Мария на 31-й минуте, экс-футболист московского «Локомотива» Жоау Мариу на 44-й и Тиагу Говея на 65-й. Ещё один мяч АВС забили в свои ворота. Автоголом у команды из Вила-даз-Авиш отметился защитник Антони Коррея на 68-й минуте.

Благодаря этой победе «Бенфика» заняла первое место в группе B и вышла в полуфинал Кубка лиги Португалии. На этой стадии она сыграет с «Эшторилом» 24 января. Два других полуфиналиста определятся 22-23 декабря.

АВС выступает во втором по значимости дивизионе Португалии. Клуб был основан в 2023 году после переезда в Вила-даз-Авиш команды «Вилафранкензе».

Материалы по теме
Ди Мария забил в ЛЧ прямым ударом с углового! Хотя судьи хотели украсть гол. Видео
Ди Мария забил в ЛЧ прямым ударом с углового! Хотя судьи хотели украсть гол. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android