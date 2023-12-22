Гол Ди Марии помог «Бенфике» разгромить АВС и выйти в полуфинал Кубка лиги

«Бенфика» одержала волевую победу над АВС в матче группового этапа Кубка лиги Португалии со счётом 4:1. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш».

Счёт в матче открыл эквадорский форвард гостей Джон Меркадо на 21-й минуте. Лиссабонцы ответили четырьмя мячами. У хозяев отличились аргентинец Анхель Ди Мария на 31-й минуте, экс-футболист московского «Локомотива» Жоау Мариу на 44-й и Тиагу Говея на 65-й. Ещё один мяч АВС забили в свои ворота. Автоголом у команды из Вила-даз-Авиш отметился защитник Антони Коррея на 68-й минуте.

Благодаря этой победе «Бенфика» заняла первое место в группе B и вышла в полуфинал Кубка лиги Португалии. На этой стадии она сыграет с «Эшторилом» 24 января. Два других полуфиналиста определятся 22-23 декабря.

АВС выступает во втором по значимости дивизионе Португалии. Клуб был основан в 2023 году после переезда в Вила-даз-Авиш команды «Вилафранкензе».