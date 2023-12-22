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Экс-гендиректор баскетбольной Евролиги оценил возможность создания Суперлиги

Экс-гендиректор баскетбольной Евролиги оценил возможность создания Суперлиги
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Бывший генеральный директор баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу высказался по поводу решения суда ЕС относительно возможности создания футбольной Суперлиги.

«Я считаю, что соревнование жизнеспособно. Все индустрии развлечений в спорте изменились, а футбол — единственный, в котором пока ничего не поменялось.

[Из-за Суперлиги] национальные соревнования не обязательно должны терять свой вес, всё зависит от того, как каждое из них построено. В футболе они очень могущественны», — приводит слова Бертомеу Radio Marca на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Бертомеу был руководителем Евролиги с 2000 по 2022 годы.

21 декабря суд ЕС постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права устанавливать свою монополию на организацию турниров, а также не могут запрещать клубам участвовать в каких-либо других турнирах.

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