Экс-гендиректор баскетбольной Евролиги оценил возможность создания Суперлиги

Бывший генеральный директор баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу высказался по поводу решения суда ЕС относительно возможности создания футбольной Суперлиги.

«Я считаю, что соревнование жизнеспособно. Все индустрии развлечений в спорте изменились, а футбол — единственный, в котором пока ничего не поменялось.

[Из-за Суперлиги] национальные соревнования не обязательно должны терять свой вес, всё зависит от того, как каждое из них построено. В футболе они очень могущественны», — приводит слова Бертомеу Radio Marca на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Бертомеу был руководителем Евролиги с 2000 по 2022 годы.

21 декабря суд ЕС постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права устанавливать свою монополию на организацию турниров, а также не могут запрещать клубам участвовать в каких-либо других турнирах.

Разрушитель ЛЧ? Официальная презентация Суперлиги в футболе: