Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о Европейской Суперлиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказал своё мнение о Суперлиге.

«Думаю, это было важное решение для всего футбола. Я вижу, что есть клубы, которые не так убеждены, но теперь, из-за того, что не будет монополии, управляющей нашим миром, это будет позитивно. Для клубов, игроков, международный календарь, который нас беспокоит, может быть улучшен… в конце концов время покажет, что является положительным», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, 21 декабря, был представлен формат готовящейся Европейской Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. Сейчас в Суперлигу входят «Реал» и «Барселона».

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