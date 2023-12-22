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Месси и Джокович разделили 2-е место в номинации спортсмен года по версии Associated Press

Месси и Джокович разделили 2-е место в номинации спортсмен года по версии Associated Press
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и сербский теннисист Новак Джокович разделили второе место в номинации «спортсмен года» по версии авторитетного издания Associated Press.

Они набрали по 16 голосов. Победу в голосовании одержал японский бейсболист Шохей Отани, который набрал 20 голосов. Отметим, Отани признан спортсменом года по версии AP во второй раз за три года.

Четвёртое место в голосовании занял Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич, набравший 12 голосов.

Напомним, ранее Месси был признан лучшим спортсменом года в Аргентине. В 2023 году Месси вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, также принёс первый трофей «Интер Майами» (Кубок лиг). В октябре аргентинец стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

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