Хави сообщил, кого выпустит играть за «Барселону» в товарищеском матче в Далласе

Главный тренер «Барселоны» Хави напомнил, что команда проведёт товарищеский матч в Далласе против мексиканской «Америки» спустя 30 часов после своего предыдущего матча из-за финансовой ситуации в клубе.

«Всегда приятно приезжать в Даллас. Мы знаем о ситуации в клубе. Нам всем нужно двигаться в одном направлении, чтобы поддержать клуб в финансовом отношении.

К нам всегда хорошо относились в Америке. Мы постараемся показать себя как можно лучше и дать игровые минуты каждому, кто приехал в составе команды», — приводит слова Хави ESPN.

Матч между «Барселоной» и «Америкой» пройдёт в Далласе сегодня и начнётся в 5:00 мск. 20 декабря каталонцы победили «Альмерию» со счётом 3:2 в 18-м туре Примеры. Встреча начиналась в 21:00 мск.

По данным истончиков ESPN, «Барселона» может заработать € 5 млн благодаря матчу с мексиканским клубом.

В Даллас поехали все игроки основы «Барселоны», кроме травмированных Марка-Андре тер Штегена, Иньиго Мартинеса, Маркоса Алонсо, Гави, Педри и Рональда Араухо.

Гави поддержали в «Барселоне» после травмы «крестов»: