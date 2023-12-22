Головин — четвёртый игрок в «Монако» по числу сыгранных минут в первой части сезона Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занимает четвёртое место в своей по количеству проведённых на поле минут в первом круге чемпионата Франции.

По данным fbref.com, он отыграл 1272 минуты. В тройке лидеров у «Монако» находятся швейцарский вратарь Филипп Кён (1530 минут), ивуарийский защитник Уилфрид Синго (1350) и французский полузащитник Юссуф Фофана (1321).

Всего Головин в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах «Монако» из 17. На его счету пять голов, две передачи, шесть жёлтых и одна красная карточка.

«Монако» после первого круга занимает третье место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет семь очков, а от идущей второй «Ниццы» — два.

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