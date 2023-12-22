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Анчелотти высказался о борьбе «Реала» с «Жироной» за чемпионство в Испании

Анчелотти высказался о борьбе «Реала» с «Жироной» за чемпионство в Испании
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0) высказался о борьбе с «Жироной» за чемпионский титул.

«Жирона» главный соперник? Они показали сегодня своё мастерство, мы смотрели игру. Я уверен, что они будут бороться до конца, как «Атлетико», «Барселона» и «Атлетик», — приводятся слова Анчелотти в социальной сети X (ранее Twitter) Madrid Xtra.

После 18 туров чемпионата Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 45 очков. «Жирона», в свою очередь, находится на втором месте, также набрав 45 очков.

Замыкает лидирующую тройку «Барселона», которая записала в свой актив 38 очков. Следом идут «Атлетик» и «Атлетико», набравшие по 35 очков.

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Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Васкес – 90+2'    
Удаления: нет / Фернандес – 54'
Турнирная таблица чемпионата Испании
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