Бителло рассказал, когда пришло первое предложение от московского «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, когда впервые получил предложение от московского клуба.

«Я находился в сборной Бразилии до 23 лет, и мой агент прислал мне сообщение о том, что «Динамо» сделало предложение. Собственно, так и сложилось. Мне нравится клуб, нравится Москва. Когда я увидел своими глазами, как здесь всё устроено, то был очень впечатлён.

Кто ещё мной интересовался? Был интерес от такие команды, как «Порту», «Фейеноорд», «Арсенал», но предложения не были официально подтверждены. Увидев предложение «Динамо», я пообщался с руководством «Гремио». Они всё согласовали, и я оказался здесь. Подкупили интерес главного тренера ко мне, хороший футбол в исполнении «Динамо», достойный контракт. Всё сложилось. Я счастлив находиться здесь», — приводит слова Бителло Metaratings.ru.

Бителло перешёл в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.