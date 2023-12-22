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Источник: «Сан-Паулу» вышел из переговоров по переходу защитника «Зенита» Ренана

Источник: «Сан-Паулу» вышел из переговоров по переходу защитника «Зенита» Ренана
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Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан не перейдёт в «Сан-Паулу».

Как сообщает журналист Андре Эрнан в соцсетях, бразильский клуб решил отказаться от приобретения футболиста «Зенита».

Ранее сообщалось, что другой бразильский клуб, «Интернасьонал», уже близок к подписанию Роберта Ренана. Также была информация, что на футболиста претендовал «Вест Хэм Юнайтед» и предлагал € 25 млн, но в последний момент переговоры застопорились.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 9 млн.

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