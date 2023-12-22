В Колумбии называют возможного новичка «Краснодара» Кастаньо «игроком будущего»

Опорного полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо, который в ближайшее время может стать игроком «Краснодара», возлагают большие надежды в Колумбии, а также считают «игроком будущего» для колумбийской национальной команды. Об этом сообщает Ovaciones.

Также сообщается, что за 23-летним футболистом наблюдали многие другие клубы Европы, однако интерес «Краснодара» был сильнее всего.

В сезоне-2023/2024 Кевин принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии игрок дебютировал в январе 2023 года, он провёл за национальную команду уже семь матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кевина в € 1,8 млн.

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 матчей.