Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Колумбии называют возможного новичка «Краснодара» Кастаньо «игроком будущего»

В Колумбии называют возможного новичка «Краснодара» Кастаньо «игроком будущего»
Аудио-версия:
Комментарии

Опорного полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо, который в ближайшее время может стать игроком «Краснодара», возлагают большие надежды в Колумбии, а также считают «игроком будущего» для колумбийской национальной команды. Об этом сообщает Ovaciones.

Также сообщается, что за 23-летним футболистом наблюдали многие другие клубы Европы, однако интерес «Краснодара» был сильнее всего.

В сезоне-2023/2024 Кевин принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии игрок дебютировал в январе 2023 года, он провёл за национальную команду уже семь матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кевина в € 1,8 млн.

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
Кастаньо подпишет с «Краснодаром» контракт на три года — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android