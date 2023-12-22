Гарре: получить паспорт РФ — не проблема для меня, хочу сказать спасибо россиянам

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что для него не является проблемой возможное получение российского паспорта. Также футболист поблагодарил россиян за помощь с адаптацией в самарской команде. По его словам, он чувствует себя с россиянами более раскованно, чем с иностранцами.

«Уже говорил, что для меня нет никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт. Я разговаривал на этот счет с некоторыми людьми из клуба. Если у них будет возможность сделать это, чтобы помочь команде, мне, лиге, я буду только за.

Кстати, по поводу общения с россиянами — я даже чаще шучу с ними, чем с иностранцами. Пользуясь случаем, хочу сказать им [россиянам] спасибо, потому что, как я уже сказал, они мне всегда помогали, дали мне уверенность», — приводит слова Гарре «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в услугах Гарре заинтересован «Зенит» и ряд иностранных клубов. Действующий контракт Бенхамина с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2026 года.