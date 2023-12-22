Президент «Наполи» Де Лаурентис рассказал о дальнейших действиях касательно Суперлиги

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о разговоре с главой мадридского «Реала» и одним их основателей Суперлиги Флорентино Пересом, а также о предстоящих встречах касательно турнира.

«Я говорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими предпринимателями, чтобы обсудить планы на будущее. Футболом управляют старые люди, у которых нет видения», — приводит слова де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».

Ранее сообщалось, что Де Лаурентис приветствует решение Европейского суда по Суперлиге и готов рассмотреть участие «Наполи» в проекте.