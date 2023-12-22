Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Наполи» Де Лаурентис рассказал о дальнейших действиях касательно Суперлиги

Президент «Наполи» Де Лаурентис рассказал о дальнейших действиях касательно Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о разговоре с главой мадридского «Реала» и одним их основателей Суперлиги Флорентино Пересом, а также о предстоящих встречах касательно турнира.

«Я говорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими предпринимателями, чтобы обсудить планы на будущее. Футболом управляют старые люди, у которых нет видения», — приводит слова де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».

Ранее сообщалось, что Де Лаурентис приветствует решение Европейского суда по Суперлиге и готов рассмотреть участие «Наполи» в проекте.

Материалы по теме
Президент «Наполи»: хотелось бы закрытый турнир из 14 команд. Никаких вылетов, как в НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android