В «Наполи» подтвердили продажу полузащитника Элифа Элмаса

Полузащитник «Наполи» Элиф Элмас в зимнее трансферное окно сменит клубную прописку. Это подтвердил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

«Я уже продал Элмаса», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок перейдёт в «РБ Лейпциг». Между игроком и немецким клубом уже согласованы все условия. Итальянцы получат за игрока € 25 млн. Мекедонец пройдёт медицинские тесты до конца Декабря.

24-летний Элмас выступает за «Наполи» с 2019 года. В нынешнем сезоне македонец провёл за «партенопейцев» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 24 млн.